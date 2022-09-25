Через чотири дні після свого дня народження: на фронті загинув Ігор Розчіс з Чорткова

“Щоразу, коли до Чорткова приходить звістка про загибель військовослужбовця – до останнього не віриться, що це відбувається з нами. Знову сльози, знову тисне у грудях…”, – ідеться у зверненні на сторінці Чортківської міської ради.

Від рук окупантів загинув чортків’янин Ігор Іванович Розчіс. Він був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації ще 8 квітня. Служив навідником десантно-штурмової роти військової частини А1910. Як кажуть його побратими, Ігор завжди у ході виконання бойових завдань був вірний військові присязі, а у боях за нашу Батьківщину виявляв стійкість та мужність…

Загинув Герой 20 вересня під час артилерійського обстрілу поблизу села Яцьківка Краматорського району Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям. Буквально за чотири дні до загибелі, 16 вересня, чоловік зустрів свій 49-й рік народження…

У воїна залишилась матір, дружина, донька, зять та внук.

Вічна пам’ять Герою!

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