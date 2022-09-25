Ще один мужній захисник віддав життя за Україну. На фронті загинув боєць із Бережан Ростислав Урда.

Про важку втрату повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

“З сумом отримав звістку про смерть нашого захисника, нашого земляка, одного з кращих працівників комунально підприємства “Добробут” Ростислава Урди.

Ростислав ще в 2014-2015 захищав наш край, і зараз не полишив думки про захист України, тому призвався знову захищати нас та нашу Неньку Україну.

Дуже важко знайти слова розради для родини та близьких. Основне наше завдання тепер, не забути і шанувати пам’ять Ростислава, та всіх інших захисників.

Герої не вмирають!

Слава Україні!”, – написав очільник міста.

Сьогодні, 25 вересня, тіло Захисника доправлять додому. О 13:30 розпочнеться прощання Героя з сім’єю та рідним домом. Після чого процесія рушить до Площі Ринок, до церкви Св. Трійці, де відбудеться панахида, а відтак – на кладовище у село Рай.

“Шановні краяни, думаю кожен з нас в змозі, в той чи інший спосіб гідно віддати шану нашому земляку, нашому герою. Своєю присутністю ви можете створити прощальні коридори пошани, а також долучитись до похоронної процесії. Після церковної панахиди, буде організовано автобуси від “Костелу” до кладовища в с. Рай”, – звернувся Ростислав Бортник.

Вічна пам’ять Герою!