Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом доби у регіоні можливі небезпечні метеорологічні явища, зокрема, дошкулятиме сильний вітер 15-20 метрів за секунду.

Жителів Тернопільщини попереджають про перший рівень небезпечності. Буревій найбільше дошкулятиме нічної пори. Щодо температурних показників, то вони переважно залишатимуться плюсовими. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до нуля. “Пориви вітру будуть сильні. Напрямок — переважно західний. Дощу, снігу, серйозних опадів в більшості областей — навряд. Денна температура повітря — комфортна, близько +10 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з понеділка-вівторка до регіону зайде чергове похолодання. Нічні температурні показники знижуватимуться до кількох градусів морозу. Вдень спостерігатимуться опади у вигляді дощу та мокрого снігу.