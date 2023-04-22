Через аварію на колекторі у Тернополі повністю перекрили одну з вулиць

Сьогодні, 22 квітня, з метою ліквідації аварійної ситуації на напірному колекторі КП «Тернопільводоканал» буде повністю перекрита вул. Слівенська для проїзду усього приватного та громадського транспорту.

У зв’язку з цим, тролейбуси №1, 2 та 11 будуть курсувати через просп. Степана Бандери. Тролейбус №5 не курсуватиме.

Автобусні маршрути 1А, 11, 14, 18, 21, 37, 38 теж курсуватимуть за зміненим маршрутом без заїзду на вул. Слівенську.

Про це повідомляють у міській раді.

“Просимо водіїв врахувати дану інформацію та змінити маршрути руху”, – наголошують у мерії.