Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч складатимуть лише абітурієнти українських університетів.

За інформацією МОН, вступники закордонних вишів, ПТУ, коледжів України звільнені від обов’язкової державної підсумкової атестації, яку проводять у формі ЗНО. Вони отримають атестати з підсумковими оцінками загальноосвітніх шкіл.

На Тернопільщині для участі в ЗНО зареєструвалося понад десять тисяч абітурієнтів. Яка кількість одинадцятикласників відмовиться від державної підсумкової атестації, наразі невідомо.

“Одинадцятикласники, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, можуть не складати зовнішнього незалежного оцінювання. Оскільки за цьогорічними нововведеннями державна підсумкова атестація обов’язкова лише для тих випускників, які планують продовжувати навчання в університетах. Одинадцятикласникам, які не братимуть участі в ЗНО, підсумкову оцінку виставлять на основі здобутих оцінок у школі. Як це позначиться на кількості учасників ЗНО, поки сказати складно”, – розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Тернопільщина вже отримала необхідні засоби індивідуального захисту для проведення ЗНО. За правилами, під час тестування в аудиторії може перебувати до 15 учасників та 2 інструктори. Усім обов’язково дотримуватися півтораметрової дистанції та маскового режиму.

Софія Романська