Частина порушників вже на фронті: під час комендантської години в області роздали 1200 повісток

На Тернопільщині роздали 1200 повісток через порушення комендантської години.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, частина порушників вже служить на фронті.

Під час комендантської години патрулюють поліціянти, військові та працівники інших спецпідрозділів. У разі виявлення порушень, вони проводять перевірки.

«Близько 1200 повісток вже передано людям, які порушили комендантську годину. Крім того, серед них є одна жінка, яка була здивована, що її вручили повістку. Але саме перебування після 23.00 тягне за собою те, що патруль може зупинити, перевірити документи, запросити у відділення поліції, вручити повістку. Ці люди беруться на облік. Повістки не будуть скасовуватися. Частина з тих людей, які їх отримали, зараз успішно служать на передовій», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, комендантська година триває з 23.00 до 5.00. Наразі її режиму змінювати не планують.