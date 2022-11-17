Був прикладом для бойових товаришів: на фронті загинув молодий офіцер з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Козівську громаду. Захищаючи територіальну цілісність України, при виконанні бойового завдання загинув офіцер 128 гірсько-штурмової бригади Приймак Артем Олегович 1993 року народження.

Артем був один з кращих учнів Козівського ліцею ім. М.Гаврилка при ЛНУ ім. І.Франка, після закінчення якого вступив в омріяний вуз – Академію Сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. З початком українсько-російської війни 2014 року молодий офіцер воював на Сході України, мужньо захищаючи рідну землю від окупанта. На жаль, завдання, яке він мав виконати 14 листопада 2022 року, виявилося для нього останнім…

“Загинув офіцер, який був прикладом для своїх бойових товаришів, не стало батька, чоловіка, сина, брата і друга… Ми всі маємо розуміти, що ціна нашої Свободи, ціна нашого спокою – життя кращих Синів та Дочок нашої Землі.

Приносимо щирі співчуття рідним та близьким і молимося, щоб Господь простив Йому гріхи та оселив Душу Артема в Царстві Небесному”, – повідомляють у Козівській сільській раді.

Інформація про прибуття траурної колони з тілом Героя Артема Приймака буде оприлюднена додатково.