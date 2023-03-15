Був добряком: під Бахмутом загинув ще один боєць з Тернопільщини

9-го березня на Бахмутському напрямку загинув мешканець Озерної Олег Миронович Штокало. Трагічне повідомлення у громаду прийшло лише вчора.

Олег Штокало народився в Озерні в 1979-му. Навчався в в Озернянській школі. Захищати Україну від окупанта пішов минулого року. До масштабного вторгнення працював у сільському господарстві. Майже все доросле життя – водій. Тож і в Збройних силах України він кермував військовим автотранспортом.

Спершу разом з побратимами Герой відбивав ворога на Запорізькому напрямку, а згодом його направили до лінії оборони Бахмута. Возив на передові позиції все необхідне нашим воїнам. Його засік ворог. Виконуючи бойове завдання, Олег загинув.

Про нього в Озерні згадують як про добряка, спокійний і послушний. Багато років жив в селі Висипівці, де мав колись сім’ю.

“Він дорогий кожному! Він захисник України!

Співчуваємо і схиляємо голови перед матір’ю Олега! Перед всією його родиною! Перед братом і сестрами! Перед його сином!

Вічна пам’ять і слава Герою! Хай Його душа з Богом спочиває!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.