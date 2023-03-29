У Тернополі попрощалися із 25-річним бійцем Валерієм Гиндою. Юнак загинув у бою на передовій у Донецькій області 23 березня. Попрощатися з військовим прийшли рідні, друзі та побратими.

Валерій Гинда на війні – від осені. Юнак потрапив до легендарного батальйону «Вовки Да Вінчі». Брав участь у важких боях за звільнення Донеччини. Попрощатися з Героєм приїхали його побратими.

«Валерій Гинда був навідником механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». Він загинув, як і його комбат Дмитро Коцюбайло, в бою, під час виконання службового обов’язку. Друг Аладін був надійним товаришем. Він був представником цієї свідомої молоді, яка хотіла змінити нашу країну на краще; хотіла здобути перемогу над ворогом, над окупантом, який прийшов на нашу землю. Він був представником молодіжного громадського руху «Гонор». У бойових діях брав участь свідомо. Пішов у лави Збройних Сил так само як і його батько. Був гідним представником Збройних Сил України. Друг Аладін назавжди залишиться у наших серцях», – зазначив заступник командира батальйону Сергій Шпотюк.

Поховали Валерія Гинду на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.