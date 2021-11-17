Майстер спорту України з плавання, відомий спортсмен в Америці, там же і тренер, а ще – у Німеччинні та на Фарерських островах.

Все це про тернополянина Олексія Ільченка. 14 листопада після тривалого лікування ковіду в реанімації чоловік помер. Причина – ускладнення від коронавірусу, повідомляють Т1 Новини.

Рідні, знайомі та друзі ніяк не можуть повірити у те, що його вже немає. Розповіли: Олексій ніколи не хворів, завжди був активним та життєрадісним. У свої 36 років мав багато досягнень і не менше планів на майбутнє.

У Олексія залишилась дружина та двоє дітей. Шестирічна Аня та п’ятирічний Артемій. А ще багато друзів й колег, які кажуть про нього лише найкраще. Життєрадісний, добрий, розумний, цілеспрямований та абмітний. І це не всі слова, які вони можуть підібрати, аби описати спортсмена.