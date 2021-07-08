Була без свідомості: дівчинку, яку вдарив струмом автомат для іграшок, перевели з реанімації. ВІДЕО

8-річну Анну Ногу, яку вдарило струмом біля ігрового автомата в Тернополі, перевели з реанімації до кардіологічного відділення.

Вона в обласній дитячій лікарні, розповіла лікарка Ірина Юрик. За її словами, до медзакладу дитину привезли з термічними опіками. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Восьмирічна Анна Нога пригадує, що сталося з нею біля ігрового автомата:

“Я хотіла дістати іграшку і доторкнулася ззаду до якоїсь сітки і мене вдарило током. Мені потім потемніло в очах і я знепритомніла”.

Поряд із донькою в лікарні її мама Ірина Нога. Жінка розповідає, дитину привезли до лікарні без свідомості, вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень:

“Її забрали в реанімацію. Там підключили до апарата, щоб не було зупинки серця. Вона пролежала під тим апаратом і сьогодні нас вже перевели в кардіо”.

Дівчинку кілька разів на день оглядають хірург і кардіолог, розповіла лікуюча лікарка Ірина Юрик:

“Дівчинка переведена з реанімації, бо при таких електротравмах бувають зміни зі сторони серця, тобто порушення ритму. На даний час загальний стан дівчинки задовільний. Ніяких змін електрокардіограми та кардіоскопії немає. Має рану опіку там, де її вдарило струмом. Займаються зараз хірурги, перев’язки й надалі вона повинна бути під наглядом. Будемо їй робити повторні електрокардіограми, аналізи та будемо спостерігати”.

Випадок стався вчора ввечері біля однієї із зупинок громадського транспорту на вулиці Руській. Від удару струмом дитину відкинуло від ігрового автомата на асфальт, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські оглянули автомат, там було розбите скло. Автомат направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Директор цього центру Олександр Шрамко телефоном сказав, що не може коментувати ситуацію. За його словами, експертиза може тривати до 3 місяців. Наразі поліцейські внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань як необережне тілесне ушкодження. Речник Нацполіції каже, за це можуть обмежити волю до 2 років. Дозвіл на встановлення ігрового автомата на зупинці громадського транспорту на вулиці Руській міська рада не надавала, про це розповіла речниця міськради Мар’яна Зварич. З підприємцем, який його встановив, кореспондентам Суспільного поки що не вдалось зв’язатись.