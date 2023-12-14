Будуть судити нардепку з Тернопільщини, котра викидала долари через паркан

Скеровано до суду справу стосовно нардепа та її помічниці, викритих на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

13 грудня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та її помічниці, яких викрили на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. Перший епізод – отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. доларів США. Другий — отримання 5300 доларів США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.