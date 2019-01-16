Будуть судити комірницю дитсадка, через яку захворіли два десятки дітей

16/01/2019 Розмір тексту:

Збаразьким відділом Кременецької місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно завідуючої господарством одного з дитячих навчальних закладів, обвинуваченої у неналежному виконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю 17 потерпілих.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, перебуваючи на посаді завідувача господарством та одночасно виконуючи обов’язки комірника, неналежно виконала свої професійні обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх у дошкільному навчальному закладі, чим спричинила істотну шкоду здоров’ю 17 малолітніх дітей у квітні 2018 року.

Через порушення санітарних правил комірником ДНЗ, немарковані курячі яйця без супровідних документів, інфіковані сальмонелою, були видані кухарям навчального закладу для приготування страв вихованцям дитсадка, що надалі призвело до спалаху там сальмонельозу.

За висновком епідемічного розслідування, проведеного працівниками державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, основною причиною групового захворювання вихованців ДНЗ на сальмонельоз було використання курячих яєць, інфікованих сальмонелою. Розслідування за ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) завершено.