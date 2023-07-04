Будуть перевіряти укриття і спілкуватися з громадянами: на вулиці Тернополя виходять додаткові патрулі. ФОТО

Поліцейські посилили патрулювання на вулицях обласного центру. Основна мета – належне забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження скоєння злочинів у громадських місцях, припинення правопорушень.

З 3 липня щоденно з 14 години на чергування будуть задіяні додаткові піші патрулі. Їх змінятимуть наряди, які чергуватимуть в період дії комендантської години.

Під час патрулювань поліцейські перевірятимуть укриття та їхню доступність для громадян. Важливо, що під час повітряної тривоги захисні сховища були відчинені і люди могли у разі небезпеки перебувати там.

Правоохоронці також проводитимуть профілактичні бесіди з громадянам, розповідатимуть про найбільш поширені шахрайські схеми та як від них вберегтися. Роздаватимуть людям листівки-застереження.

Закликаємо громадян бути відповідальними, дотримуватися комендантської години. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо чуєте сирену- негайно ховайтесь в укриття або найбільш безпечні місця.