Керівництво Бучацької міської ради вкотре продемонструвало свою байдужість та зневагу до потреб жителів Бучацької ОТГ.

Із коштів, запланованих на благоустрій, хочуть зняти майже мільйон гривень для реконструкції малого залу «білого дому», в якому облаштують Центр надання адміністративних послуг.

Не так давно голова громади Віталій Фреяк запевняв, що Бучацький ЦНАП, який був при держадміністрації буде працювати і надалі, а відкривати аналогічну структуру при міській раді не потрібно. Про закриття Віталія Йосифовича неодноразово попереджали депутати від «Довіри», керівник держадміністрації та інші небайдужі жителі громади. На жаль, через особисті інтереси голови громада залишилася без цього вкрай важливого органу. ЦНАП при держадміністрації – закритий.

Тепер Бучацькою міською радою створено аналогічну структуру, без переведення вже навчених працівників із попереднього. В приміщенні, в якому знаходився центр, розташували земельний відділ. Виникла гостра потреба облаштувати ЦНАП у новому приміщенні, яке б відповідало усім вимогам. Відтак, планується реконструювати приміщення малого залу «білого дому». Однак коштів в міському бюджеті на ці роботи не було передбачено, адже ж ЦНАП держадміністрації, за словами Віталія Фреяка, мав працювати. Тому тепер керівництво громади пропонує зняти 900 тисяч гривень із запланованих на благоустрій коштів.

Ця стаття витрат і так не надто велика, тому це викликало обурення в депутата міської ради від партії «Довіра» Олега Грицака. З цього приводу він емоційно виступив на сесії міської ради.

– Коли створювалася Бучацька ОТГ, усі бюджети сіл перейшли в громаду. Сума бюджетів усіх сіл тепер складає бюджет ОТГ. Усіх вас, депутатів, обрали жителі сіл. Зараз цим рішенням ми знімаємо з благоустрою населених пунктів громади мільйон гривень. Мене дивує позиція старост. Не так давно ви стояли на цьому місці й обіцяли робити все для розвитку села. А сьогодні віддаєте гроші з благоустрою. За що будемо розвивати населені пункти?! Абсурдно, що 3-4 поверхи «білого дому» вільні, а ми віддаємо мільйон на ремонт приміщення для ЦНАПу. Хіба в нас така багата громада? Якщо так, то давайте перекриємо дахи у ФАПах, вирішимо проблеми зі збором сміття. Хіба в нас немає першочергових питань? Але ремонтувати малий зал за такі кошти, ну майте хоч до себе повагу. Це не першочергове питання, ми маємо де сісти, – обурився Олег Грицак.