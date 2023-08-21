Співробітники карного розшуку Підволочиського відділення поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 27-річного жителя одного із сіл Скалатської громади виявили гранату та запал до неї.

До поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що чоловік може зберігати заборонені предмети. Отримавши дозвіл на санкціонований обшук, правоохоронці виявили у помешканні фігуранта предмет, схожий на бойову гранату «Ф-1», та запал до неї.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв боєприпас.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.