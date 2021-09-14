Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» зібрав на Тернопільщині шанувальників автентичних виробів. Дійство відбулося вже втринадцяте. Гостям представили автентичні борщівські вишиванки, унікальні вироби та смачні народні страви.

Фестиваль влаштували на центральному майдані Борщева. Майстрині представили унікальні вишиванки, а господині презентували оригінальні рецепти борщу. «Борщівські вишиванки популярні по всьому світу. Вони найбільш впізнавані, завдяки характерному для них чорному кольору. Я свою отримала від прабабусі. Одягаю її в унікальних випадках. Кожного разу одягаю її на фестиваль «Борщівська вишиванка». Також разом з сестрами ми представили власну колекцію вишиванок. Гості зацікавилися нашими роботами, це було дуже приємно», – каже жителька борщівської громади Ольга Полянська.

Всі охочі могли придбати борщівську вишиванку – своєрідну та неповторну серед народного одягу українців. Також гості смакували борщами на традиційному фестивалі «Борщ-їв» та вчилися правильно його готувати за різноманітними рецептами.

Додамо, вперше фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» відбувся 9 вересня 2007 року. Тоді організували виставки сучасного вишиття та вишиття з бабусиних скринь з різних сіл району.