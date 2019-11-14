З кожним днем стовпчик термометра опускається все нижче – час оновлювати зимовий гардероб! Стилісти та досвідчені шопоголіки знають цілих 5 способів створити трендові аутфіти, не шкодячи бюджету родини.

З кожним днем стовпчик термометра опускається все нижче – час оновлювати зимовий гардероб! Стилісти та досвідчені шопоголіки знають цілих 5 способів створити трендові аутфіти, не шкодячи бюджету родини.

1. Вибирайте базові речі

Тобто класичні універсальні фасони і нейтральну палітру кольорів. Чорні светри-«водолазки», двобортні пальто бежевих або сірих відтінків, прямі сині джинси з високою або середньою посадкою, однотонні светри з високим вмістом натуральної вовни – подібні речі можуть легко комбінуватися між собою та з іншими предметами зимового гардеробу. А ще вони роками не виходять з моди, тому ви із задоволенням носитимете їх і надалі.

2. Шукайте нові речі на сайтах зі знижками

Наприклад, купити чоловічу кофту в онлайн-гіпермаркеті Kasta можна зі знижкою до 90%. Подібні магазини регулярно поповнюють каталог якісним брендовим одягом та взуттям, пропонуючи ціну на 30–90% вигіднішу за вартість аналогічної продукції в офлайн-магазинах. Крім того, на сайтах часто влаштовують вигідні сезонні або святкові розпродажі, під час яких можна дешево купити дитячий светр, вечірню сукню або оригінальні кросівки Adidas. Головне, не забудьте підписатися на розсилку новин, щоб не проґавити жодного розпродажу.

3. Не минайте старі колекції

Серед речей минулих сезонів часто можна знайти стильний одяг, що не втратив своєї актуальності. А вартість таких речей зазвичай доступніша, ніж із нових колекцій! Зверніть увагу на лаконічні речі без вигадливого декору, в спокійних кольорах, без «ультрамодних» деталей, які виглядатимуть безглуздо вже за кілька місяців.

4. Купуйте багато

Проведіть ревізію гардеробу та визначіть, які речі постійно використовуєте для створення повсякденних образів, наприклад, білі футболки, чорні легінси, сірі шкарпетки або прозорі чорні колготки. Багато де можна отримати знижку, замовляючи кілька одиниць товару. Ще один варіант – покликати подруг та зробити замовлення в магазині, який пропонує знижки при замовленні від 3–4 одиниць товару.

5. Користуйтеся онлайн-магазинами Так буде набагато легше порівнювати вибрані сукні або пуховики та користуватися фільтрами для визначення найдешевших товарів. Крім того, інтернет-магазини апріорі пропонують вигідніші ціни, тому що позбавлені витрат на оренду, велику кількість продавців-консультантів і касирів.