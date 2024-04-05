19-річна Анастасія Берлізева зацікавилася дизайном одягу ще коли була дев’ятикласницею. За цей час створила власний бренд, двічі була учасницею “Українського тижня моди” та вивчає фешн-дизайн в університеті креативного мистецтва в Лондоні.

Сукню від молодої дизайнерки з Тернопільщини Анастасії Берлізевої одягнула Меддісон Мей Бруденелл – одна з молодших членкинь королівської родини Великої Британії, правнучка лорда Маунтбеттена та двоюрідна сестра Короля Чарльза III. Про це пише видання Терен.

Меддісон Мей Бруденелл – модель, спікерка та консультантка з тем краси, життєвого балансу, оздоровлення. Протягом кількох років вона щиро підтримує українські бренди. Нещодавно на Mumble Forum у Лондоні вона з’явилася в асиметричній сукні у червоно-рожевому кольорах від українського бренду, який заснувала Анастасія Берлізева. Враженням про сукню від українки кузина короля Великої Британії поділилася на своїй інстаграм-сторінці.

– Я одягнула сукню, яка своїми контрастними кольорами нагадує мені мого дідуся Девіда Хікса. Сукня створена прекрасною 18-річною українкою (на момент допису Анастасії було 18 років – ред.), яка заснувала свій бренд, незважаючи на війну у останні 2 роки… Вау! Давай, дівчинко! – написала Меддісон Мей Бруденелл.

Дідусь Меддісон Девід Хікс був англійським декоратором і дизайнером інтер’єрів, відомий використанням яскравих кольорів, поєднанням антикварних та сучасних меблів і сучасного мистецтва.

Як розповіла Терену Анастасія Берлізева, вона познайомилася з Меддісон на pop-up store у Лондоні. Це тимчасовий шоу-рум, де свої колекції представляли українські дизайнери. Захід відбувся під патронатом кузини короля з організацією The UA Team, де вона виступила з промовою та оглянула колекції.

– Коли Меддісон побачила мою колекцію, їй дуже сподобалася асиметрична сукня. Через кілька днів вона одягнула її на інший захід і почала активно публікувати фото у ній на своїй інстаграм-сторінці. Я була приємно вражена! Я дуже рада знайомству з Меддісон, надихаюсь її діяльністю та дуже вдячна за підтримку та мотивацію, – каже Анастасія Берлізева.

Сукня, яку обрала Меддісон – з третьої колекції Анастасії Берлізевої під назвою Impulsive nature, в яку увійшло близько 20 моделей одягу. Зараз молода дизайнерка працює вже над четвертою колекцією.

Анастасія Берлізева родом зі Зборова на Тернопільщині. На початку повномасштабної війни виїхала за кордон і зараз проживає у Великій Британії. Почала вивчати дизайн у 15 років у Lviv Fashion School, де отримала потрібні знання та навички створення одягу – від основ композиції і формотворення до створення своєї власної колекції. У 2021 році стала наймолодшою дизайнеркою на Ukrainian Fashion Week, де представила свою першу колекцію у 16-річному віці. Цього ж року представила Ukrainian Fashion Week другу колекцію у співпраці з українською ювеліркою Агатою Ліла.

Своєю творчістю Анастасія намагається підтримувати Україну у складний час. Брала участь у благодійному проєкті в Лондоні. А пізніше – у проєкті, створеному фондом Святого Андрія у Антверпені. Частину коштів від продажу речей з колекцій передала на допомогу дітям, постраждалим від війни в Україні.

У 2023 році вступила в University for the Creative Arts в Лондоні, де є студенткою факультету фешн-дизайну.

Фото з інстаграм-сторінок Меддісон Мей Бруденелл і Анастасії Берлізевої