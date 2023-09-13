Швидко отримати прибуток від інвестицій в криптовалюту планував мешканець Тернополя. Однак, на біткоїнах заробив лише шахрай.

Чоловік в мережі Інтернет знайшов публікацію, в якій зазначалася інформація про обмін та придбання криптовалюти. Перейшовши за посиланням, він хотів створити криптовалютний гаманець та придбати біткоїн за вигідною, зниженою ціною. Однак сайт виявився фейковим, а потерпілий втратив майже 60 тисяч гривень.

Тернополянин звернувся за допомогою в поліцію. За фактом шахрайських дій згідно статті 190 ККУ слідчі розпочали кримінальне провадження.