Петицію про облаштування відпочинкової зони на вулиці Білецькій підтримали у міській раді. Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначив, що петиція набрала більше трьохсот голосів, відповідно її винесли на розгляд виконавчого комітету.

Йдеться про звернення, яке було розміщене на сайті петицій 12 червня.

«Циганка» – найкомфортніше місце відпочинку для тернополян влітку, – написала Мар’яна Ліфанова. – У ЗМІ обговорювалась ідея облаштування водного комплексу на території пляжу «Циганка» у напрямку до парку Шевченка. Прошу підтримати ідею створення зручних умов для людей, які відпочивають влітку на місцевих пляжах. Оскільки місцеве озеро не є надто безпечним для купання, було б правильно зробити неподалік озера басейни. Щоб були лежаки, комфортні душові та туалети, щоб усе було, як у країнах Європи. До того ж через карантинні обмеження планувати відпустки ймовірніше доведеться в Україні, а то й взагалі у Тернополі. Тому такий комплекс буде нашою надією на комфортний літній відпочинок. Зараз на тому місці неприбрана територія, хащі, ніхто за цією територією не доглядає! Тому треба підтримка жителів міста, щоб міська влада вирішила це питання. Такий пляж стане гарним місцем відпочинку для тернополян і туристів з інших міст».

На виконкомі 22 липня петицію підтримали. Тепер працівники управління культури і мистецтв та управління стратегічного розвитку міста мають вжити необхідні заходи щодо облаштування відпочинкової зони на вулиці Білецькій. Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення керівникам цих управлінь у найкоротші терміни підготувати документи для оголошення інвестиційного конкурсу щодо облаштування такої відпочинкової зони та подати відповідне рішення на розгляд виконкому.

Ідея облаштувати рекреаційно-відпочинковий комплекс біля Тернопільського ставу виникла ще минулого року. Тоді було звернення від підприємців до міської ради. За результатами засідання комісії з вибору інвестора переможцем конкурсу для облаштування зони рекреаційно-відпочинкового комплексу було обрано ТОВ «Агроленд». Ще до оголошення результатів інвестиційного конкурсу на ділянці де планували будівництво зрізали декілька дерев. Це викликало обурення у тернополян і в міській раді облаштування відпочинкової зони винесли на обговорення громадськості на платформі «Е-консультації». Більшість учасників опитування висловися проти будівництва комплексу, тому на засіданні виконавчого комітету внесли зміни у рішення про затвердження результатів конкурсу з вибору інвестора та припинили дію інвестиційного договору.

Ольга Трач