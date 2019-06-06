Рекреаційно-відпочинковий комплекс біля Тернопільського ставу будувати не будуть.

Рішення про це прийняли 5 червня на черговому засіданні виконавчого комітету.

Документ прийняли за результатами засідання комісії з вибору інвестора.

– Четвертого червня відбулося засідання комісії з вибору інвестора, – повідомив Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – Одне із питань, яке на ній розглянули – це результати громадського голосування щодо реалізації інвестиційного проекту по облаштуванню зони рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу від ФСТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля». Пропонується визнати таким, що втратив чинність пункт 2 протоколу засідання комісії з вибору інвестора в частині проголошення ТОВ «Агроленд» переможцем конкурсу для облаштування зони рекреаційно-відпочинкового комплексу і, відповідно, рекомендувати виконавчому комітету внести зміни у рішення про затвердження результатів конкурсу з вибору інвестора.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що обговорення проекту тривало 30 днів і набуло значного резонансу.

– Більшість учасників обговорення висловилися проти облаштування такого комплексу, – додав він. – Якщо тернополяни вважають, що він їм не потрібен, є пропозиція рішення виконкому, яке було прийняте рішення – скасувати. Ми приймаємо рішення про припинення дії інвестиційного договору, про припинення будь-яких робіт у парку Шевченка. Якщо людям це буде потрібно, нехай ініціюють по-новому, зараз нічого робити не будемо. Якщо небайдужі люди, які взяли участь в опитуванні говорять, що їм це не потрібно, значить – не потрібно.

Ольга Трач