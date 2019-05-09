Облаштувати рекреаційно-відпочинковий комплекс біля Тернопільського ставу пропонують тернопільські підприємці. Для цього обрали територію у парку імені Тараса Шевченка: від ФСТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля.

З відповідною пропозицією та ескізним проектом вони звернулися до міської ради. У міській раді пропозицію виставили на громадське обговорення і просять жителів громади висловити свою думку щодо облаштування такого об’єкту.

Відповідно до ескізного проекту комплекс включатиме: зони відпочинку; технологічні водойми рекреаційного призначення; спортивний та дитячий ігровий майданчики; заклади громадського харчування, душові кабіни та роздягальні, шезлонги тощо; елементи благоустрою: LED освітлення території, декоративне озеленення, встановлення фонтанів для циркуляції води в ставі з метою запобігання її цвітіння. Зазначається, що інвалідам, учасникам АТО та дітям-сиротам буде забезпечений безкоштовний доступ до басейнів, спортивного та ігрового майданчиків на території комплексу.

Обумовлено також, що об’єкт після здачі в експлуатацію переходить у комунальну власність міста; усі роботи ведуться виключно за кошти інвестора; під час облаштування об’єкту повинні бути збережені зелені зони.

Електронне опитування щодо облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу на порталі електронних консультацій триватиме до 2 червня 2019 року. Станом на 8 травня свою позицію вже висловили 109 громадян і 102 з них не підтримують облаштування такого комплексу.

Ольга Трач