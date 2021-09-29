Громадянин Китайської Народної Республіки знаходився на території нашої держави з порушенням міграційного законодавства. Ще рік тому він мав покинути Україну, але відповідних заходів не вжив.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції Збаразького відділення поліції поблизу села Байківці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. У салоні перебував іноземець. Під час перевірки він пред’явив копію сумнівних документів.

Читайте також: На підприємстві на Тернопільщині знайшли китайців-нелегалів. ФОТО, ВІДЕО

Для з’ясування обставин правоохоронці запросили іноземця до Управління Державної міграційної служби в області. Вже там виявилося, що чоловіку 51 рік, він громадянин Китаю та перебуває в Україні незаконно.

Справою іноземця-нелегала займаються працівники міграційної служби. Чоловіка помістили у Волинський пункт тимчасового перебування іноземців. Вирішується питання про його повернення до країни походження.