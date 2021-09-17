Двоє нелегальних мігрантів з Китаю працювали на одному із виробництв неподалік Збаража. Порушників виявили оперативники відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції області спільно з працівниками Збаразького відділення поліції та співробітниками Управління державної міграційної служби в області.

Як встановили поліцейські, на підприємстві працювали четверо громадян Китаю. Двоє із них мали проблеми із документами: один чоловік порушив дозволений законодавством термін перебування в Україні, інший – не мав дозволу на працевлаштування.

Щодо порушників складено адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання про примусове повернення громадян Китаю до країни походження. Окрім цього, до адміністративної відповідності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнуто директора підприємства відповідно до ст. 204 КУпАП.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні триває комплекс цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», спрямований на запобігання та протидії нелегальній міграції. Від початку проведення відпрацювання тернопільські правоохоронці задокументували 4 кримінальні правопорушення, вчинені іноземними громадянами. За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Поліцейські надіслали до міграційної служби 13 обґрунтованих звернень про примусове повернення іноземців до країни походження, 5 звернень щодо заборони в’їзду іноземних громадян на територію України та по одному щодо скасування дозволу на еміграцію та посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Рейди-перевірки щодо дотримання законодавства у міграційній сфері на території Тернопільщини поліцейські спільно з працівниками міграційної служби проводитимуть до кінця вересня.