Біля Тернополя відкрили рух шляхопроводом, який перебував у аварійному стані. ФОТО

Шляхопровід перебував у аварійному стані, востаннє ремонтувався більш ніж 40 років тому.

На Тернопільщині повністю відкрито рух 42-метровим шляхопроводом на трасі Р-41 Обхід Тернополя.

Про це пише Центр транспортних стратегій з посиланням на інформацію Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Нещодавно було завершено асфальтування правої частини мосту.

Ремонт аварійної споруди стартував минулого року у вересні, а вже у грудні відремонтований лівий проїзд відкрився для транспорту.

На мосту підрядники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області влаштували тришарову гідроізоляцію та вкрили її двома шарами асфальтобетону.

Наразі ремонтні роботи продовжуються під шляхопроводом.

Найближчим часом планується нанесення пластикової розмітки, облаштування інфраструктури, в тому числі бар’єрного огородження на підходах до шляхопроводу.

До ремонту шляхопровід траси Р-41 Обхід Тернополя перебував у аварійному стані. Востаннє ремонтувався більш ніж 40 років тому. Служба відновлення ініціювала невідкладний ремонт через високий ризик руйнування та численні пошкодження.

Під час повномасштабної війни кількість транзитного транспорту на Р-41 значно зросла, збільшивши навантаження на шляхопровід. Через загрозу руйнування споруди на стратегічній дорозі та з метою уникнення автомобільного та залізничного колапсу, Уряд виділив кошти на його терміновий ремонт.

Джерелом фінансування став залишок коштів, виділених у 2022 році Європейським інвестиційним банком.

Траса Р-41 забезпечує зв’язок між дорогами міжнародного значення М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине, М-09 Тернопіль-Львів – Рава-Руська і М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, а відповідно, транзит оборонних, гуманітарних і комерційних вантажів в обхід Тернополя.