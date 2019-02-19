Біля Тернополя – смертельна ДТП. ФОТО
19/02/2019 0
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Подія трапилася 18 лютого близько 19 години на автодорозі М-12 «Стрий-Тернопіль-Знам’янка-Кропивницький», поблизу села Смиківці.
За попередніми даними, 45-річний водій автомобіля ЗАЗ здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги поза межам пішохідного переходу.
Внаслідок отриманих тілесних травм жінка загинула на місці.
Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка й буде з’ясовувати усі деталі дорожньо-транспортної пригоди.
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