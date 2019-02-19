Біля Тернополя – смертельна ДТП. ФОТО

19/02/2019 Розмір тексту:

Подія трапилася 18 лютого близько 19 години на автодорозі М-12 «Стрий-Тернопіль-Знам’янка-Кропивницький», поблизу села Смиківці.

За попередніми даними, 45-річний водій автомобіля ЗАЗ здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги поза межам пішохідного переходу.