Сорокадворічний чоловік загинув на Тернопільщині. Житель одного із сіл Теребовлянського району отримав травми, несумісні з життям, в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 25 червня близько 10:45. на автодорозі “Обхід м. Тернополя”, неподалік села В.Глибочок. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля, керуючи автопоїздом у складі сідлового тягача VOLVO FH, не впорався з керуванням. В результаті цього транспорт перекинувся і з’їхав у кювет.

Кермувальник від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.