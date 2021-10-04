Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області 3-го жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
Померли:
– жінка 81 р., Чортківский район;
– чоловік 55 р., м. Ланівці;
– жінка 67 р., Тернопільський район;
– жінка 80 р., Кременецький район;
– чоловік 67 р., Чортківський район;
– чоловік 72 р., Чортківський район;
– жінка 82 р., м. Бучач;
– жінка 81 р., Тернопільський район;
– чоловік 84 р., Тернопільський район;
– чоловік 64 р., м. Тернопіль;
– жінка 57 р., м. Бучач.
Загалом за минулу добу зафіксовано 239 новий випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала 151 людина.
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