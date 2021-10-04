Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області 3-го жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли:

– жінка 81 р., Чортківский район;

– чоловік 55 р., м. Ланівці;

– жінка 67 р., Тернопільський район;

– жінка 80 р., Кременецький район;

– чоловік 67 р., Чортківський район;

– чоловік 72 р., Чортківський район;

– жінка 82 р., м. Бучач;

– жінка 81 р., Тернопільський район;

– чоловік 84 р., Тернопільський район;

– чоловік 64 р., м. Тернопіль;

– жінка 57 р., м. Бучач.

Загалом за минулу добу зафіксовано 239 новий випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала 151 людина.