Українські шанувальники біатлону нинішнього сезону зовсім не розбещені успіхами наших спортсменів і спортсменок.

А, може, на справу слід подивитися з іншого боку – наші стріляючі лижники й лижниці в попередні сезони таки привчили нас і до олімпійських перемог, і до титулів чемпіонів світу, і до успіхів на звитяг на етапах світового Кубку… Та як би там не було, сьогодні навіть місця поблизу п’єдесталу видаються нехай і не бозна яким, та все ж успіхом. А в інтерв’ю найчастіше можна зустріти нотки зітхання і бідкання: і те не вдалося, і те не вийшло, і тут “прокол”, та ще й погода, клята, підвела… Саме тому, мабуть, і варто оцінювати 6-те місце чоловічої збірної України в сьогоднішній естафетній гонці на 6-му етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу як певне досягнення. За нашу збірну виступали Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. На чотирьох українські біатлоністи використали 6 запасних патронів.”Вийшла досить хороша гонка. Один цей постріл лежачи… Як завжди – один промах. Але намагався стріляти швидко… Думаю, швидкість при стрільбі лежачи була виправдана. На трасі теж намагався тримати високу швидкість…. Радує те, що ми серед лідерів і гонку, безперечно, можна занести собі в актив, нею я задоволений”, – так оцінив естафету капітан команди Дмитро Підручний. Залишається розділити оптимізм тернополянина – за всієї відносності цього досягнення…

1. Росія(0+4) 1:11:06,1 2. Німеччина(0+2) +7,0

3. Білорусь(0+6) +23,0

4. Італія(0+5) +53,7

5. Франція(1+10) +1:15,0

6. Україна (0+6) +1:44,9