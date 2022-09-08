Діти, батьки яких отримали інвалідність або загинули під час участі в АТО, ООС, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації проти України отримали пільгу на безкоштовне харчування у навчальних закладах.

Йдеться про заклади загальної середньої освіти, заклади професійно-технічної освіти та в Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 7 вересня.

– Вносимо зміни до рішення, яким раніше затвердили перелік пільгових категорій, які отримують безкоштовне харчування у навчальних закладах, – сказав Володимир Дідич, заступник міського голови. – Доповнюємо їх категоріями загиблих і тих, хто отримав інвалідність під час війни.

На попередньому виконкомі прийняли аналогічне рішення щодо безоплатного харчування у дитячих садочках.

Для підтвердження права на отримання пільг в оплаті за харчування до закладу освіти загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, необхідно подати заяву матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування та копію документа, що підтверджує статус.

Під час засідання також прийняли рішення, відповідно до якого ці ж категорії дітей отримали право безкоштовно відвідувати групи з видів спорту, що віднесені до переліку платних послуг, які надають дитячо-юнацькі спортивні школи міста.