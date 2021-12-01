У Коропці пожежа завдала шкоди лісу на 480 тис. грн.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Роман Нитка. До поширення вогню призвело спалювання природних залишків.

Пожежа повністю знищила 40 дерев та значно пошкодила 146. Був ризик охоплення вогнем всього лісу. Вчасно зупинити стихію вдалося рятувальникам.

“Про шкоду спалювання та небезпеку, яку несуть його наслідки, говорять та пишуть чимало. Проте люди за звичкою продовжують бездумно спалювати залишки сухої рослинності. Так, факт спалювання, який став наслідком значної шкоди для довкілля, зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у смт. Коропець. Наслідком чергового випадку бездумного спалювання стало пошкодження до ступеню припинення росту 146 дерев та до ступеня неприпинення росту 40 дерев у лісових насадженнях Монастириського районного комунального лісогосподарського підприємства. Як встановлено, причиною займання лісу стало спалювання залишків сухої рослинності поблизу та перекидання вогню на лісові насадження. Загальна сума розрахованої шкоди, заподіяної лісу, склала близько 480 тис. грн”.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Винних чекають значні штрафи або ж позбавлення волі.