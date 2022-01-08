Постійна небезпека для пішоходів, забруднення атмосферного повітря та перевантажені жвавим рухом транспорту вулиці — це щоденна реальність мешканців Бережан і Теребовлі. Адже через ці населені пункти пролягають міжнародні траси М-12 та М-19.

Будівництво об’їзних доріг може вирішити проблему цих історичних міст. Тому на черговій сесії Тернопільської обласної ради з ініціативи фракції «За майбутнє», депутати вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України та Державного агентства автомобільних доріг.

– Руйнуються вулиці, ускладнюється рух. Це заважає логістиці і швидкості пересування, тому з нашої ініціативи було звернення до Кабінету міністрів, включити будівництво об’їзних Теребовлі і Бережан в пріоритетні проекти, які мають реалізуватися державою в наступні два роки, — говорить Олег Боберський, уповноважений представник фракції «За майбутнє» у Тернопільській обласній раді.

Проблема об’їзної навколо Бережан сягає ще 2008 року. Тоді збудували невелику частину дороги, але так і не завершили роботи через брак коштів. Сьогодні Бережани потерпають від кількості транзитного транспорту, що проїжджає центром. Мешканці з проханням посприяти у будівництві дороги, звернулися до депутата Тернопільської обласної ради Ярослава Дрюченка.

– Хочу подякувати своїй фракції, що підтримали ініціативу побудови об’їзної дороги навколо міста Бережани. До мене, як до депутата, багато людей зверталося, я піднімав це питання на фракції. Тому ми його винесли на сесію, а депутати одностайно підтримали, — говорить Ярослав Дрюченко, депутат Тернопільської обласної ради.

Відтак, депутати попросили включити в перелік пріоритетного фінансування на 2022-2024 рік проекти щодо будівництва об’їзних доріг Бережан і Теребовлі.