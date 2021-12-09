Багато потерпілих, “швидкі” і рятувальники: фото з місця аварії рейсового автобуса

У Тернопільській області рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса та легковика.

8 грудня о 16 год 26 хв до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 поблизу с. Лозова трапилася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль.

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На місце події направлено рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. Рятувальники провели деблокування потерпілих і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також співробітники ДСНС здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожежі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 осіб, загиблих немає.