Автомобіль і чимало майна згоріли в гаражі на Тернопільщині. ФОТО

Дві пожежі ліквідували вчора на Тернопільщині.

Близько полудня загорівся гараж у Кременці. Вогнем знищено автомобіль, покриття гаража на площі 35 м кв, компресор, зварювальний апарат, механічний інструмент, речі домашнього вжитку. Вогнеборці, котрі прибули на виклик, ліквідували пожежу, врятувавши ще шість гаражів.

Трішки пізніше у селі Біла Чортківської територіальної громади виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено перекриття на площі 40 м кв, покриття на площі 3 м кв, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 40 м кв та перекриття на площі 20 м кв. Врятовано житлову та господарську будівлі.