Цими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. У регіоні зберігатиметься похмура, волога погода, але обійдеться без опадів. Втім, синоптична ситуація й далі провокуватиме небезпечну ожеледь.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 15 грудня вночі та вранці очікується туман видимістю 200-500 м. Відтак ситуація на автошляхах буде небезпечною.

«Водіям зараз справді непереливки, бо ожеледиця підстерігає на дорозі, а туман знижує видимість в умовах, коли й так вже перед четвертою годиною дня темніє. Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля, з невеликими зальотами то в “мінус”, то в “плюс”. Вітер північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря вночі до 1 морозу, вдень до 2 градусів тепла. Найближчими днями антициклон домінуватиме в Україні, тому очікується погода хмарна, але без істотних опадів. Долаємо цю грудневу сірість яскравими шапками, неслизькими підошвами черевиків, чекаємо 21 грудня, День зимового сонцестояння», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, від середи на Тернопільщині дещо потеплішає. Температурні показники зберігатимуться плюсовими.