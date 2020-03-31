Теребовлянська місцева прокуратура подала до суду позов про визнання протиправної бездіяльності однієї із селищних рад з вимогою зобов’язати її перерахувати 11 тис грн заборгованої плати порушникам за виконання ними суспільно корисних робіт на рахунок державної виконавчої служби.

Встановлено, що селищною радою вже понад рік часу не виплачується особам, які невчасно сплачували аліменти, кошти за прибирання ними вулиць села та впорядкування сільського цвинтаря. Гроші, які божники заробили на виконанні суспільно корисних робіт, повинні спрямовуватись на погашення ними заборгованості зі сплати аліментів.

Тернопільським окружним адміністративним судом відкрито провадження за позовом, пред’явленим з метою захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.