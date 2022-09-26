Минулорічне зерно, яке зберігали в елеваторах, відправляють на експорт.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, тернопільські аграрії здебільшого експортують до Європи.

На полях Тернопільщини вже почали посівну кампанію. Погода поки що аграріям не сприяє.

«Наші аграрії в цьому році зібрали достатню кількість зерна. Зараз спілкуючись з аграріями, а також з трейдерами Європи, ми бачимо, що робота по відвантаженню зерна з нашої області проходить на досить високому рівні. Хотів би заспокоїти всіх, зерна в області буде достатньо. Врожай був хороший. Минулорічне зерно, яке зберігалося на елеваторах, воно продається. Вже почалася посівна робота. На жаль, погода не сприяла цьому минулого тижня», – зазначив Володимир Труш.

Аграрії на Тернопільщині зібрали близько двох мільйонів тонн зерна. Кажуть: урожайність цього року вища.