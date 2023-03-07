Російські військові розстріляли українського вояка за промовлене ним “Слава Україні”

А ти попробуй…

Напевно, легко в повсякденні один одного вітати

І “Слава Україні” принагідно промовляти,

Це ж ніби стало навіть вже й не ритуалом,

А просто звичаєм при зустрічах і на телеканалах

І вже не постає питання перед нами в повен ріст,

Чи справді сокровенний ми вкладаємо в цю фразу зміст

А ти попробуй мовити слова ці не тоді, як ясно сонечко сіяє,

А як тебе обступить людожерська московитська зграя,

Попробуй весь свій дух в кулак зібрати

І звироднілим зайдам це в лице сказати

А ти попробуй із бандюгами у формі наодинці

Їм зрозуміти дати, що ти був і залишився українцем,

І що змете з землі їх завтра як не нині

Оте сакральне наше “Слава Україні”

А ти попробуй, знаючи, що смерть вже підняла косу над головою,

Не на коліна впасти, а лишитися собою,

І замість вибачення й прощення благання

Собі оголосить мобілізацію останню

Ти своїм “Слава Україні” взяв – і плюнув ворогам в їх пики,

А нам усім надію дав велику,

Що ще не вмерла і не вмре ніколи та країна

Яку герої славлять в мить останню – рідна Україна.