Російські військові розстріляли українського вояка за промовлене ним “Слава Україні”
А ти попробуй…
Напевно, легко в повсякденні один одного вітати
І “Слава Україні” принагідно промовляти,
Це ж ніби стало навіть вже й не ритуалом,
А просто звичаєм при зустрічах і на телеканалах
І вже не постає питання перед нами в повен ріст,
Чи справді сокровенний ми вкладаємо в цю фразу зміст
А ти попробуй мовити слова ці не тоді, як ясно сонечко сіяє,
А як тебе обступить людожерська московитська зграя,
Попробуй весь свій дух в кулак зібрати
І звироднілим зайдам це в лице сказати
А ти попробуй із бандюгами у формі наодинці
Їм зрозуміти дати, що ти був і залишився українцем,
І що змете з землі їх завтра як не нині
Оте сакральне наше “Слава Україні”
А ти попробуй, знаючи, що смерть вже підняла косу над головою,
Не на коліна впасти, а лишитися собою,
І замість вибачення й прощення благання
Собі оголосить мобілізацію останню
Ти своїм “Слава Україні” взяв – і плюнув ворогам в їх пики,
А нам усім надію дав велику,
Що ще не вмерла і не вмре ніколи та країна
Яку герої славлять в мить останню – рідна Україна.