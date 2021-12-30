На Тернопільщину йде потепління. За прогнозами синоптиків, останніми днями грудня температурні показники вдень залишатимуться плюсовими, а вночі можливі невеликі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині буде похмуро. Майже по всій території регіону обійдеться без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до 5-7 градусів морозу, вдень коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла.

«Циклон, який насипав снігу, черкнувши буквально сніговим хвостом, залишив нашу територію. Подекуди завтра можна навіть буде милуватися сонячними проясненнями. Атмосферний тиск підросте, на дорогах залишиться ожеледиця. Найближча ніч буде холодною, -4 -10 градусів. Завтра вдень у західних областях почнеться потепління, +1 +5 градусів. Це потепління впродовж 31 грудня та 1 січня пошириться на всю територію України. 31 грудня – 1 січня очікується відлига та невеликі “плюси”, випадатимуть періодично мокрий сніг та дощ. Атмосферний тиск скакатиме, ожеледиця підстерігатиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями буде мінливою. Втім, простежуватиметься чітка тенденція до підвищення температурних показників.