15-річна учениця з Хмельниччини потрапила у халепу в Тернополі

Тернополянка шляхом обману заволоділа мобільним неповнолітньої.

15-річна жителька Хмельниччини, приїхавши до Тернополя на навчання, підійшла на вулиці до дівчини і попросила показати їй дорогу до гуртожитку училища, де вона тимчасово проживатиме. Незнайомка погодилася допомогти, проте згодом попросила неповнолітню дати їй смартфон, аби зателефонувати. Щойно гаджет опинився у руках тернополянки – втекла.

До співробітників поліції надійшла заява від виховательки навчального закладу. З її слів, в однієї з учениць невідома особа шахрайським способом видурила дорогий смартфон.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 19-річна жителька обласного центру. До слова, дівчина вже потрапляла у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.