Нічна атака “Шахедами”: в сусідній з Тернопільщиною області пошкоджений об’єкт інфраструктури

Російські окупанти в неділю вранці атакували Хмельницьку область, у регіоні працювали сили ППО.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на обласну військову адміністрацію.

“Сьогодні вранці ворог учергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим унаслідок атаки сталося пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація щодо постраждалих або пошкодження житлового фонду не надходила”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ОВА.

Раніше повідомлялося, що українська ППО в ніч на 25 лютого знищила 16 із 18 “шахедів” у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.