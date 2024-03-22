Внаслідок ворожої атаки в сусідній з Тернопільщиною області є поранені і загибла. ВІДЕО

Вранці 22 березня російські окупанти здійснили масовану атаку України. У Хмельницькій області пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та відомо про поранених і 1 загиблу. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація, передають Українські новини.

Так, унаслідок чергової атаки ворога на Хмельниччині пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Повідомляється, що всі служби працюють.

“На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей. Далі інформуватимемо”, – йдеться в повідомленні ОВА.