Зима згадала про свої права: на Тернопільщину нарешті прийшло похолодання

10/01/2018 Розмір тексту:

Похолодання передбачають на Тернопільщині упродовж цього тижня. Нічні температурні показники знизяться до восьми градусів морозу. Вдень температура повітря триматиметься на нулю. Опадів найближчими днями не передбачають.

Західний регіон перебуватиме під впливом холодних атмосферних фронтів, – розповідають метеорологи. Відтак найближчими днями на Тернопільщині очікують похолодання. Місцями в регіоні температурні показники знизяться до десяти градусів морозу. А ближче до кінця тижня можливі ще сильніші морози. За прогнозами Укргідрометеоцентру, друга половина січня буде значно прохолоднішою.

«Упродовж доби у західному регіоні спостерігатиметься морозяна погода. Вночі передбачається чотири – шість градусів морозу, вдень: від нуля до двох градусів нижче нуля. Опадів не передбачається. Упродовж дня спостерігатиметься ясна погода».

За попередніми прогнозами метеорологів, далі на Тернопільщині спостерігатимуться ще нижчі температурні показники.

Софія Романська