Зима не за горами: наскільки Тернопіль готовий до опалювального сезону. ВІДЕО

24/09/2017 0
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Тернопіль готовий до опалювального сезону.

За інформацією комунального підприємства “Тернопільміськтеплокомуненерго” завершено ремонт 36-ти з 41-ї котельні. Також підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 140 км теплових мереж, тобто 93% від усієї протяжності. Комунальники працювали усе літо, нині мережі готові до подачі тепла в помешкання тернополян.

Також влада міста обіцяє, що робитиме усе необхідне, аби зберегти подачу гарячої води у будинки городян.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

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