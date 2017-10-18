Жителів області просять зробити це по-доброму

18/10/2017 0
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«Місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спеціальних засобів» триває у Тернополі. Правоохоронці просять добровільно позбутися вогнепальної зброї.

місячник добровільної здачі зброїУ головному управлінні Національної поліції України нагадують: за незаконне зберігання зброї передбачено позбавлення волі від 2 до 5  років.  Жителів краю, які переховують зброю, притягуватимуть до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

«Поки що люди можуть добровільно здати зброю і їм за це нічого не буде. Далі поліція працюватиме над виявленням осіб, які незаконно зберігають або користуються зброєю. Боєприпаси, зброя, вибухові матеріали  вилучатимуть примусово, а їх власників буде притягнено до відповідальності», – нагадують у відділі зв’язків з громадськістю Національної поліції України в області.

Нагадаємо, добровільно здати зброю можна до листопада.

Софія Романська

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