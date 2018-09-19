Жителі Тернопільщини вкотре потрапили на гачок інтернет-шахраїв

19/09/2018 Розмір тексту:

Купувати в інтернет мережі часто дуже вигідно, адже легко можна знайти потрібний товар ще й за вигідною ціною. Однак на довірливих та чесних покупців чатують шахраї. Афер від продажі-купівлі онлайн – безліч.

В халепу потрапив 26-річний тернополянин. Він хотів придбати дрова для опалення. Знайшов оголошення та зателефонував до продавця. Домовились про переказ коштів, а далі відбувся класичний сценарій шахрайства – гроші за товар було перераховано, а продавець зник з примарним товаром. Потерпілий втратив 2400 тисячі гривень.

Не придбав мотоблок та втратив гроші ще один мешканець обласного центру. Чоловік перерахував 2600 продавцю, а той просто зник з мережі як мобільної та і в інтернеті.

Та найбільше втратив 43-річний тернополянин. Він вирішив придбати на фермерське господарство трактор і перевів завдаток – 50 тисяч гривень. Трактора потерпілий так і не побачив. Фіктивним виявилося і підприємство, яке торгувало сільськогосподарською технікою в інтернеті.

Поліцейські вкотре застерігають мешканців області: торгуйте в мережі безпечно! Найкраща порада, як вберегти кошти – купувати післяоплатою!