Якої погоди чекати жителям Тернопільщини у перші дні осені

31/08/2018 Розмір тексту:

Осінь зустріне жителів Тернопільщини лагідним теплом і сонцем. Тепла погода охопить весь західний регіон, – кажуть метеорологи. Упродовж вихідних обійдеться без опадів.

Найближчими днями погодні умови західного регіону перебуватимуть під впливом південних атмосферних фронтів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, потепління спостерігатимуться упродовж першої декади вересня. А першими днями вересня місцями стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти семи градусів тепла. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями в регіоні спостерігатиметься майже літня погода.

«Мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Температура повітря: вночі 10 – 14 градусів тепла, вдень 21 – 26 градусів тепла, місцями температура повітря підвищуватиметься до 27-ми градусів тепла. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Упродовж доби по всій території регіону обійдеться без дощів».

За словами метеорологів, перша половина вересня буде досить теплою. Проте вже наступного тижня в області передбачають дощі.

Софія Романська