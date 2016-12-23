Якої погоди чекати в останній тиждень року

23/12/2016 Розмір тексту:

Погода і далі дивуватиме жителів краю мінливістю. Упродовж останньої декади грудня західний регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів, – кажуть метеорологи. Відтак сильних морозів і великих снігопадів не буде.

Останньої декади грудня жителям краю радять чекати відносно теплої погоди. Однак у результаті перепадів температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останні дні цього року будуть багаті дощі і мокрий сніг. «У західному регіоні передбачається мінлива хмарність, ближче до обідньої пори можлива ясна погода. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. Вночі передбачається до п’яти градусів морозу. На автошляхах можлива ожеледиця. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру».

За словами метеорологів, упродовж наступного тижня можлива тенденція до підвищення температури повітря.