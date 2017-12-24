В університетській лікарні відкриють Центр політравми

23/12/2017 Розмір тексту:

Унікальний медичний центр відкриють у Тернополі 26 грудня. У ньому надаватимуть невідкладну допомогу людям з діагнозом політравма. Діятиме Центр політравми на базі Тернопільської університетської лікарні. Участь у відкритті нового закладу візьме виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Центр матиме декілька відділень. Так, складовою приймального відділення буде відділення інтенсивної терапії для хворих з політравмою. В його операційних здійснюватимуть невідкладні маніпуляції та хірургічні втручання при черепно-мозковій травмі, травмі грудної клітки, травмі органів черевної порожнини та скелетній травмі. Буде відділення ортопедичного стаціонару з чотирма операційними, укомплектованими найсучаснішим обладнанням, що дасть можливість виконувати високотехнологічні хірургічні втручання у пацієнтів з переломами кісток тазу, хребта та кінцівок. В структурі цього стаціонару працюватиме підрозділ реабілітації, який буде займатися реабілітацією пацієнтів з перших днів після травми до повного відновлення функції. Також центр матиме відділення стаціонару торакальної хірургії, нейрохірургії, абдомінальної та судинної хірургії. Працюватимуть у новому медичному закладі лікарі-хірурги різного профілю, які пройшли спеціальний навчальний курс «Підтримка життя під час травми».

На відкриття такого Центру, за словами начальника управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимира Богайчука, пішло понад сім мільйонів гривень. До кінця року в університетській лікарні планували також відкрити кардіохірургічний центр, але ще тривають ремонтні роботи з облаштування кардіореанімації. Тому відкрити центр для лікування пацієнтів із хворим серцем планують наступного року.

Ольга Трач